Анадырь, 11 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота России прибыли в район мыса Ванкарем в Чукотском море для участия в учениях «Восток-2018», сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Mil.ru На учениях Северного флота

По данным оборонного ведомства, к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье приступили большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Напомним, сегодня, 11 сентября, на Дальнем Востоке начались крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018», руководить которыми будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В учениях задействуют около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. Маневры пройдут до 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.