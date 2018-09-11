Новосибирск, 11 сентября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер, занимавший этот пост с июня 2014 года, сообщил о своём уходе.

Germania.diplo.de/ru-ru/vertretungen Виктор Рихтер

В ходе приёма накануне, 10 сентября, Виктор Рихтер заявил, что Новосибирск он покинет уже на текущей неделе и займёт пост руководителя политического отдела посольства ФРГ в Москве, пишет «Континент Сибирь».

Кто возглавит генконсульство ФРГ в Новосибирске, пока неизвестно — кандидатура нового главы находится на согласовании. Исполнять обязанности генерального консула пока будет Клаус Мюллер.

Отметим, что до Виктора Рихтера пост занимал Найтхарт Хефер-Виссинг, который был назначен на должность посла ФРГ в Узбекистане. В консульский округ Генерального консульства ФРГ в Новосибирске входят субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

На странице генерального консульства ФРГ в Новосибирске приведена цитата Рихтера: «Мы наводим мосты с Сибирью и Дальним Востоком, чтобы соединить людей в Германии с самым большим консульским округом Федерального министерства иностранных дел».