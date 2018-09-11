В Москве произошло ДТП с участием восьми транспортных средств
Москва, 11 сентября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. На юге Москвы столкнулись сразу восемь транспортных средств — пять легковых автомобилей, два грузовика и рейсовый автобус. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
(сс) jarmoluk
ДТП
ДТП произошло во вторник, 11 сентября, около дома 100 на Варшавском шоссе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро получили различные травмы.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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