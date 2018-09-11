Екатеринбург, 11 сентября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом на федеральном участке земли незаконно вырубили порядка 2 тыс. деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

(сс) CWitte Вырубка леса

О факте вырубки леса сообщили местные жители. В ходе проверки выяснилось, что уничтожено 1605 сосен и 374 берёзы. Всего дельцы очистили от деревьев 13 га земли, уничтожив более 2 тыс. кубометров древесины.

Виновники были найдены. Ими оказались представители двух арендаторов участка. Их действиями государству был причинён ущерб в 21 млн рублей. Следственные органы уже завели уголовное дело.

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