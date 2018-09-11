Омск, 11 сентября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Омске пьяный мужчина собирался взорвать газ в квартире пятиэтажного жилого дома. ЧП предотвратила сотрудница областного главка МЧС, старший инспектор центра управления в кризисных ситуациях Любовь Николаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, в Сибирском региональном центре МЧС России, 8 сентября в ЦУКС позвонил неизвестный мужчина. Он угрожал взорвать газ в квартире. Дежурная смена немедленно организовала взаимодействие с экстренными службами, в том числе с УФСБ по Омской области.

Пока оперативные службы следовали к месту происшествия, со злоумышленником по телефону разговаривала капитан Николаева.

«С первых минут разговора я поняла, что мужчина изрядно пьян. Кроме того, он проявлял агрессию, был очень зол. Я начала расспрашивать подробности его личной жизни. И не прогадала. Гражданин рассказал о тяжёлой жизни и о том, что накануне у него родился четвёртый ребенок», — рассказывает Любовь Николаева.

В ведомстве уточнили, что для разговора с мужчиной старший инспектор Николаева выбрала тактику, полученную на обучающих семинарах с психологами МЧС России. Разговор о семье помог снять агрессию, мужчина успокоился и пошёл на контакт.

«Мужчина собирался закурить, что неминуемо привело бы к взрыву газовоздушной смеси, поскольку вентили газовой плиты в его квартире были открыты, и мне важно было убедить его потерпеть, дождаться, пока всех жителей дома эвакуируют», — говорит сотрудница МЧС.

Любовь Николаева со своей задачей справилась. Оперативные службы прибыли к месту происшествия и сумели провести необходимые мероприятия, сняв угрозу взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омске в январе 2018 года произошёл взрыв в одной из квартир в пятиэтажном кирпичном доме в Октябрьском округе. В результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Вскоре выяснилось, что причиной взрыва стал недавно заправленный газовый баллон.