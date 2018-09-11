Москва, 11 сентября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Внутренний туризм становится более привлекательным для российских граждан на фоне снижения курса рубля. Однако увеличение спроса на поездки по стране будет краткосрочным, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

Сафонов отказался дать однозначную оценку, выгодно ли российскому туризму ослабление рубля. Рассматривать необходимо каждый сегмент, пояснил он.

«С одной стороны, происходит перераспределение турпотоков, где выездной турпоток сокращается, и наши граждане начинают анализировать возможности путешествий по своей стране», — отметил он в беседе с РИА Новости.

С другой стороны, при росте спроса поездки по России подорожают. Увеличение спроса на внутренние поездки, таким образом, происходит в краткосрочной перспективе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма заявил о возможном увеличении турпотока из-за рубежа в Россию за счет футбольных болельщиков, которые пожелают повторить визит в страну после чемпионата мира 2018 года, а также их друзей и родственников. Поток туристов может вырасти на 10%, отметил он.

Читайте также: Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 10% после ЧМ-2018