Киев, 11 сентября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с канадскими чиновниками расширение экономического сотрудничества, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Alex Indigo Флаг Канады

Согласно сообщению, Климкин встретился с представителями парламента канадской провинции Альберта, экс-министром обороны Канады и инициатором канадско-украинской военной миссии Unifier Джейсоном Кенни и лидерами украинских общественных организаций. Стороны обсуждали расширение экономического сотрудничества между странами.

Напомним, Канада активно поддерживает русофобскую политику Украины и истребление Киевом собственных граждан в Донбассе. Так, в 2015 году Канада начала миссию Unifier, в рамках которой на Украину были направлены 200 канадских военных инструкторов. В 2017 году Канада продлила миссию еще на два года.