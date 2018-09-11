Пермь, 11 сентября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В микрорайоне Гайва Перми обнаружены разбитые градусники. Медицинские ртутные термометры лежали на земле, площадь свалки составила два квадратных метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Градусник

Потенциально опасная свалка находилась во дворе жилого дома, неподалеку от детского сада. В настоящее время специализированная компания проводит демеркуризационные и утилизационные работы.

Результаты замеров атмосферного воздуха на зараженной площадке, а также еще в пяти точках, не показали превышения ПДК ртути. Стоит отметить, что в конце августа опять же в микрорайоне Гайва нашли 10 выброшенных на улице градусников. Обошлось без разлива ртути, термометры были целыми.