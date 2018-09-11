Ковальчук прибыл в Лос-Анджелес и примерил свитер «Кингз»
Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Российский хоккеист Илья Ковальчук прибыл в Лос-Анджелес, где начнёт выступления в составе своей новой команды — «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается на сайте клуба.
s.yume
Илья Ковальчук
Ковальчук примерил свитер клуба. В ближайшее время он должен присоединиться к партнёрам по команде.
«До начала сезона осталось совсем немного», — написал Ковальчук на своей странице в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз». Он подписал с клубом соглашение на три года.