Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Российский хоккеист Илья Ковальчук прибыл в Лос-Анджелес, где начнёт выступления в составе своей новой команды — «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается на сайте клуба.

s.yume Илья Ковальчук

Ковальчук примерил свитер клуба. В ближайшее время он должен присоединиться к партнёрам по команде.

«До начала сезона осталось совсем немного», — написал Ковальчук на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз». Он подписал с клубом соглашение на три года.