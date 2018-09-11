Барнаул, 11 сентября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. У Виктора Томенко, победившего на досрочных выборах губернатора Алтайского края, оказалась московская прописка, хотя до своего назначения врио главы он работал председателем правительства Красноярского края. Вероятно, чтобы показать избирателям, что на Алтай он приехал «всерьёз и надолго», официальный сайт региона известил, что в ближайшее время Виктор Томенко вместе с супругой намерен оформить постоянную регистрацию в Алтайском крае.

Altairegion22.ru Виктор Томенко

Комментируя итоги прошедших губернаторских выборов, новый глава выразил удовлетворенность результатами голосования и явкой, которая была на 3% выше, чем в 2014 году на выборах аналогичного уровня.

«Прирост активности показывает, что интерес к выборам у людей был выше, и они хотели донести свой голос, поддержать свою кандидатуру. Это очень важно», — заявил врио алтайского губернатора Виктор Томенко, поблагодарив избирателей, пришедших на участки и выразивших свою гражданскую позицию.

Его инаугурация состоится 17 сентября. До вступления в должность, согласно федеральному законодательству, он будет являться временно исполняющим обязанности губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам губернаторских выборов при явке в 37,29% врио губернатора Виктор Томенко получил 53,6% голосов избирателей, а его ближайший соперник — депутат алтайского парламента Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2%.