Москва, 11 сентября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Основной причиной падения рубля 10 сентября стало заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о нежелательности повышения ключевой ставки Центробанком не только на ближайшем заседании 14 сентября, но и до конца года. Рынки не отреагировали бы на него так остро, если бы не аналогичное заявление в прошлую пятницу от Дмитрия Медведева, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Премьер-министр тогда отметил необходимость дальнейшего снижения стоимости кредитов для бизнеса и необходимостью перехода «от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования». Если судить по текущим ставкам на долговом и банковском рынке, большинство инвесторов всё же ждёт от российского регулятора повышения ставки 14 сентября на 0,25 бп до 7,50%. Это был бы своевременный шаг, учитывая снижение рубля и государственных облигаций, а также потенциальное ускорение инфляции.

Формально Центробанк России проводит независимую финансовую политику. Поэтому словесные интервенции Белоусова и Медведева непонятны инвесторам и лишь нервируют. Ведь совсем недавно у них на глазах была похожая ситуация в Турции, где Эрдоган негласно запретил ЦБ Турции повышение ставок. К чему это привело — все прекрасно видели, инвесторы стали обходить турецкие активы стороной, а лира обвалилась.

На этой неделе — перед заседанием совета директоров Банка России — вероятна повышенная волатильность рубля. Сегодня, 11 сентября, курс доллара может подняться к 72 руб., а евро — к отметке 83 руб. Локально большинство факторов складываются не в пользу рубля — негатив на развивающихся рынках, риски расширения санкций к России, ускорение инфляции. В то же время стоит отметить, что в долгосрочной перспективе рисков у рубля существенно меньше.

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