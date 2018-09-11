Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2018, 05:50 — ИА Регнум. На Камчатке сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко. Чиновницу подозревают в растрате крупной суммы бюджетных денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kamgov.ru Татьяна Лемешко

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По неофициальным данным, речь может идти о растрате 20 млн рублей при приобретении здания поликлиники. Есть сведения о том, что чиновница могла действовать не одна, а в составе группы.

Татьяне Лемешко 61 год, минздрав Камчатского края она возглавляет с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки давно выражают крайнюю степень недовольства состоянием медицины на полуострове. Жители полуострова недовольны нехваткой специалистов, а также тем, что врачами и медсестрами все чаще работают гастарбайтеры, которые очень плохо говорят по-русски и порой не могут даже выписать рецепт. По мнению депутата закдумы Камчатки Михаила Пучковского, на Камчатке смертность просто зашкаливает из-за ненадлежащего состояния медицины. По мнению парламентария, «совсем беда» в больнице города Вилючинска, где не хватает всего — от врачей и лекарств до оборудования и моющих средств.