Якутск, 11 сентября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ подготовило ряд предложений по программам государственной поддержки авиаперевозок. Как рассказал на заседании президиума Госсовета во Владивостоке глава ведомства Евгений Дитрих, субсидировать авиаперелёты предлагается в течение всего года, перечень маршрутов Минтранс просит расширить, а в списки лиц, имеющих право на льготный перелёт, включить многодетных родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт

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«Мы обговаривали повышение предельной ортодромии маршрутов (протяженности маршрутов) до 3 тысяч километров для Дальневосточного и Сибирского округов по сравнению с 1,5 тысячи для других федеральных округов. И установить коэффициент труднодоступности для тарифов в Дальневосточном округе и Арктической зоне, который позволит нивелировать эффект от роста цен на керосин», — также отметил Евгений Дитрих.

Он также обратился к главам дальневосточных регионов с просьбой составить единый план по анализу спроса на авиаперевозки на Дальний Восток.

«Для того, чтобы мы понимали, в каких объёмах и какое количество пассажиров мы прогнозируем на будущее. Это позволило бы нам подтянуть авиакомпании по количеству воздушных судов и расширению географии рейсов», — пояснил глава Минтранса, сообщив, что его ведомством рассмотрен вопрос о расширении субсидирования дальневосточных перелётов в рамках комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры на 2019−2024 годы.

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«На Дальнем Востоке субсидированные билеты заканчиваются обычно в течение недели, а из других регионов мы берём неиспользованные субсидии. Поэтому, в общем, мне кажется, что здесь Минтрансу есть чем позаниматься», — напомнил о нехватке льготных билетов на Дальнем Востоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году субсидированные авиабилеты жители дальневосточных регионов раскупили за неделю. Потребность в них была очень высока, но всем желавшим дешевле долететь до Москвы льготных билетов не хватило.

Заседание президиума Госсовета во Владивостоке 10 сентября провел президент РФ Владимир Путин.