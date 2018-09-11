Владивосток, 11 сентября, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Конкуренция за космос может привести к космическим войнам, заявил генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» Сергей Жуков, выступая на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Спутник

Двигают вперед одиночки, которые умеют договариваться с государством, полагает эксперт, о чём и заявил во время сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на ВЭФ. В частности, он привел пример исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского, который доказал судоходность реки Амур.

Другим примером стал советский конструктор Сергей Павлович Королёв, который, по его словам, грамотно выстроил отношения с государством и запустил в космос сначала спутник, затем собак Белку и Стрелку, а уже затем — человека. Среди наших современников эксперт выделил бизнесмена Илона Маска, который призывает осваивать Марс.

В то же самое время Жуков считает, что в рамках нынешней геополитической модели космическая война, вызванная конкуренцией за космос, вполне реальна, о чём говорят прогнозы многих серьезных экспертов. Чтобы иметь возможность конкурировать, нужны яркие одиночки, которые видят дальше других и открывают новые горизонты.

Напомним, что в настоящий момент во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. В 2017 году мероприятие посетило 6095 участников, 1094 представителей СМИ, было проведено 121 мероприятие с участием 878 спикеров.