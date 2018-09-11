Вашингтон, 11 сентября, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Сотовые телефоны сотрудники Белого дома не смогут теперь использовать во время работы в западном крыле здания, передает CNN.

Нет мобильной связи

Согласно новым правилам, гаджеты придется оставлять в личных шкафчиках или в рабочих кабинетах. Причем не только личные телефоны, но и служебные.

Уточняется, что это сделано после утечек информации, в частности, публикации в массмедиа записи разговора бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с главой аппарата президента Джоном Келли.

Напомним, 13 августа Маниголт-Ньюман заявила, что у нее есть множество аудиозаписей разговоров с американским президентом Дональдом Трампом и его подчиненными. Эти записи она может дать прослушать спецпрокурору Роберту Мюллеру.

«Если из его офиса позвонят ещё раз, то я, конечно, поделюсь, — обещала Маниголт-Ньюман. — Я определенно предоставлю в их распоряжение всё, что они захотят».

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