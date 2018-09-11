Баку, 11 сентября, 2018, 03:11 — ИА Регнум. За прошедшиe 25 лет Всемирный банк (ВБ) реализовал свыше 50 проектов стоимостью свыше 3 млрд долларов. Об этом сказал глава офиса ВБ в Азербайджане Навид Нагви в интервью Trend.

В качестве примеров сотрудничества, Нагви отметил дорожные проекты, в рамках которых было проложено свыше одной тысячи километров дорог. По словам главы ВБ в Азербайджане, банк доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

«Мы работаем в Азербайджане более 25 лет. За прошедший период мы были активны по самому широкому спектру направлений — от реставрации дворца Шекинских ханов и других исторических памятников до крупных инфраструктурных проектов», — резюмировал Нагви.