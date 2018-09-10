Мехико, 11 сентября, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Приглашение на инаугурацию избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора поступило в адрес его российского коллеги Владимира Путина, пишет газета «Известия».

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

Соответствующее заявление сделано будущим мексиканским министром иностранных дел Марсело Эбрардом по итогам встречи Обрадора с российским послом Виктором Коронелли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обрадор победил на выборах в минувшем июле. Инаугурация запланирована на 1 декабря 2018 г.

10 сентября в Мехико состоялась встреча Обрадора с Коронелли. Обсуждалось двустороннее сотрудничество.