Лондон, 11 сентября, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Вероятность перехода английского защитника Джона Терри в ФК «Спартак» (Москва) не превышает десяти процентов, сообщает Sport24.ru.

Paulblank Джон Терри

Так ситуацию оценивают в «Спартаке», несмотря на то, что на минувшей неделе Терри решил подписать контракт с клубом и прошел медосмотр. Передумал футболист, как отмечается, вернувшись в Великобританию.

Напомним, в прошлом сезоне Терри играл в «Астон Вилле». Предложение «Спартак» сделал футболисту после травм центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Терри заявил, что тренируется в Англии на базе «Челси» (Лондон).