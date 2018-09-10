Москва, 11 сентября, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Фигурантом уголовного дела о покушении на убийство на Курском вокзале Москвы стал 55-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Нападение с ножом

«Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек на Курском вокзале в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 10 сентября в зале ожидания. Ранены и госпитализированы два человека.