Париж, 11 сентября, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Ранивший ножницами двух парижан мужчина задержан, передает телекомпания France 3.

Ножницы

Злоумышленник задержан на востоке Парижа, для чего правоохранители применили электрошокер.

Нападение произошло на улице Рокетт 10 сентября: ранен в горло почтальон, а также один из прохожих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое нападение за сутки. В Париже 9 сентября вечером на прохожих напал мужчина с ножом и железным прутом: ранены семь человек.