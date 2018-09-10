Ресифи, Бразилия, 11 сентября, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии (ANP) сообщает о начале расследования в штате Пернамбуку в отношении 13 заправочных станций. Им инкриминируется распространение заведомо ложной информации в целях получения финансовой выгоды. Об этом сообщает бразильский информационный портал «Универсо Онлайн».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По данным агентства, заправочные станции сети МЕГА в прошлые выходные опубликовали заявление, в котором советовали автолюбителя пополнить баки своих автомобилей, напоминая о последствиях, к которым привела забастовке водителей грузовиков в мае 2108 года. На фоне бензинового кризиса в Бразилии в последнее время это вызвало повышенный спрос.

Отговорки сети, что это была «общественно полезная информация», на представителей агенства не подействовали. Теперь МЕГА в течение 10 дней должна будет предоставить информацию в соответствующие органы об общем объеме проданного топлива и о ценах, по которым продавали бензин, этанол и дизельное топливо до и после публикации недостоверной информации.

Если в ходе расследования выяснится, что заправочные станции получили финансовую выгоду от распространения ложной информации, против них будет открыт административный процесс, в результате которого могут быть применены санкции, начиная от уплаты штрафов и заканчивая потерей лицензии на торговлю топливом.

Таким образом агентство пытается навести порядок в торговле топливом.