Рамалла , 11 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Представители палестинской администрации осудили решение президента США о сокращении финансирования больниц в районе Восточного Иерусалима на 25 миллионов долларов. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, палестинцы назвали отказ финансировать сферу здравоохранения в Палестине «актом политического шантажа».

Marion Doss Израиль и США

Администрация Трампа заявила, что причиной данного решения стала необходимость вкладывать деньги в другие проекты, имеющие первостепенное значение. Тем не менее названия и сущность проектов приведены не были.

Первые сокращения в финансировании палестинских больниц последовали после распоряжения Трампа о «приведении в соответствие потраченных средств с национальными интересами США».

Представитель исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави, в свою очередь, заявила, что действия президента США дестабилизируют обстановку в стране и могут причинить вред палестинским семьям на Западном берегу реки Иордан и секторе Газы, а также стать причиной потери рабочих мест работниками сферы здравоохранения.

«Такой акт политического шантажа противоречит понятию нравственности и оскорбляет человеческое достоинство», — добавила Ашрави.