Ханой, 10 сентября, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук утвердил программу развития системы здравоохранения в СРВ, основными целями которой являются: улучшить качество оказания медицинских услуг, создать благоприятную среду для граждан, а также увеличить качество жизни вьетнамского народа.

Это программа объединяет все проекты, инициативы и предложения в смежных областях. По мнению руководства СРВ, это позволит определить приоритетность задач, для того чтобы приступить к их выполнению в кратчайшие сроки.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», программа будет развернута в масштабах всей страны и будет действовать до 2030 г. С 2031 г., в зависимости от реального положения дел и результатов, будут выбраны другие приоритетные направления развития.