Ханой, 11 сентября, 2018, 00:49 — ИА Регнум. 9 сентября премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) лично проверил степень готовности к проведению Всемирного экономического форума АСЕАН-2018, который пройдет в столице Вьетнама — Ханое.

U.S. Department of State Нгуен Суан Фук

Всемирный экономический форум АСЕАН-2018 пройдет в Ханое, в Государственном центре конференций. Премьер-министр Нгуен Суан Фук проверил состояние зала, в котором будет проходить церемония открытия, залы, предназначенные для проведения переговоров, зал приемов. Премьер-министр заслушал доклад о подготовке церемонии открытия Всемирного экономическогофорума АСЕАН-2018, а также конференции предпринимателей АСЕАН.

По мнению заместителя министра иностранных дел Буй Тхань Сона, Вьетнам готов к проведению конференции на высоком уровне. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», во время подготовки к проведению форума Вьетнам пригласил многих иностранных специалистов, чтобы они посодействовали в организации мероприятия.

Также, по сообщению заместителя министра иностранных дел, форум посетят шесть президентов иностранных государств, а также премьер-министры и их заместители.