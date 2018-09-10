Будапешт, 11 сентября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК КПВ и высокопоставленные представители делегации Вьетнама прибыли в Венгрию, начав официальный визит, ключевой целью которого является поиск новых путей развития двусторонних отношений.

Presidential Communications Operations Office Нгуен Фу Чонг

В аэропорту генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и высокопоставленных представителей делегации Вьетнама встречали: представители министерства иностранных дел Венгрии, председатель комитета по дружбе и сотрудничеству Вьетнама и Венгрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Венгрии, представители вьетнамской диаспоры в Венгрии и др.

Официальный визит генерального секретаря является важным историческим событием, поскольку это первый визит генерального секретаря в страну Восточной Европы после смены политических режимов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Венгрия оказала Вьетнаму большу поддержку и помощь в годы строительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Отношения между странами продолжают развиваться во многих отраслях, среди которых особое значение имеет сфера образования. В Венгрии учатся многие вьетнамские студенты. В 2017 г. специально для вьетнамских студентов был увеличен размер стипендии.