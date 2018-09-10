Афины , 10 сентября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Региональные власти угрожают закрыть лагерь мигрантов Мория на острове Лесбос если правительство не предпримет экстренных мер по улучшению условий содержания беженцев, 10 сентября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно заявлению властей Северных Эгейских островов, лагерь Мория «необустроен и угрожает здоровью людей и окружающей среде». Региональные власти требуют от правительства решить проблему в течение 30 дней.

В настоящий момент в лагере Мория на Лесбосе, рассчитанном на 3100 человек, содержится 8800 мигрантов с Ближнего Востока.

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