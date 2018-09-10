Исламабад, 10 сентября, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Представитель правящей партии Пакистана «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви принёс присягу и официально занял пост президента страны. Поздравления направили несколько зарубежных стран, в том числе, США.

Imran Ghazali Ариф Алви

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в числе присутствовавших на церемонии были начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, премьер-министр Пакистана Имран Хан, другие высокопоставленные пакистанцы, а также министр иностранных дел Китая Ван И. Представители оппозиционных партий на церемонии не присутствовали. Ариф Алви одержал победу на президентских выборах ан прошлой неделе, набрав 352 голоса в коллегии выборщиков.

Поздравления тринадцатому президенту Пакистана уже направили США, как это отражено в официальном заявлении представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.