Катманду, 11 сентября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Непал отказался направить контингент своих военнослужащих для участия в первых антитеррористических учениях, проводимых под эгидой объединения «Инициатива Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации» (БИМСТЕК). Об этом в воскресенье заявил советник премьер-министра Непала по связям со СМИ Кундан Арьял.

Непальские спецназовцы

Ранее министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали отметил, что БИМСТЕК является региональным форумом развития, а не военной организацией, поэтому совместные антитеррористические учения не являются приоритетной задачей объединения. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», Катманду также отменил решение об участии начальника штаба сухопутных войск Непала генерала Пурны Чандры Тхапы в церемонии закрытия военных учений БИМСТЕК.

Первые военные антитеррористические учения стран БИМСТЕК пройдут в индийском городе Пуна с 10 по 16 сентября. Сообщается, что на учениях будут представлены все страны-участницы регионального форума Бенгальского залива, кроме Непала и Таиланда.