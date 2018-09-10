Нью-Дели, 11 сентября, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия» или БДП) Амит Шах обвинил своих главных политических оппонентов, партию «Индийский национальный конгресс», в попытке развалить страну. Об этом политический деятель заявил 8 сентября в ходе съезда высшего руководства БДП.

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Председатель «Индийской народной партии» также окрестил попытки оппозиционных партий сформировать единый фронт для противодействия БДП на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента Индии смешными. Он заявил, что оппозиция основывается лишь на лжи и обмане избирателей.

В начале своего эмоционального выступления Амит Шах почтил память Атала Бихари Ваджпаи, ушедшего из жизни 18 августа 2018 года. Он не только возглавлял Индию в качестве премьер-министра в 1996 и 1998−2004 годах, но и был духовным лидером «Индийской народной партии». По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», Амит Шах особо подчеркнул заслуги бывшего премьер-министра в создании новых штатов, совершенствовании системы министерств, а также проведения второй серии испытания индийского ядерного оружия.

Ранее в ходе съезда высшего партийного руководства БДП Амит Шах торжественно пообещал, что «Индийская народная партия» получит меньшее количество мест в нижней палате парламента Индии «Лок сабхе» на выборах 2019 года.