Фукусима , Япония, 11 сентября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Вулканическая активность наблюдается на границе префектур Фукусима (центр префектуры город Фукусима) и Ямагата (центр префектуры город Ямагата).

BrianAdler Адзумаяма

Как сообщает Метеорологическое агентство Японии, магнитуда подземных толчков в районе вулкана Адзумаяма увеличивается. Вулканические землетрясения с сейсмическим происхождением наблюдались около 50 раз с 8 сентября 8 часов утра и до 3 часов дня 9 сентября, передает NHK, японская центральная телерадиокомпания.

Напомним, 22 июля этого года в вулкане Адзумаяма произошел «вулканический тремор» (вулканическое дрожание), что указывает на движение подземной магмы и вулканического газа. Японское метеорологическое агентство будет продолжать наблюдение за вулканом Адзумаяма, напоминая местному населению, что он является действующим вулканом и что, возможно, в ближайшем времени вулканическая деятельность станет еще более активной.