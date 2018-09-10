Токио, 10 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. На свиной ферме в префектуре Гифу (центр префектуры город Гифу) первая смерть свиньи была зарегистрирована 3 сентября. 9 сентября диагноз был подтвержден — свиная холера.

Несмотря на то, что свиная холера является эндемичной в Азии, это первый случай, когда заражение было зарегистрировано в Японии за столь долгий период, сообщает Киодо Цусин, независимое информационное агентство Японии. Напомним, последняя вспышка свиной холеры была зарегистрирована в 1992 году в префектуре Кумамото (центр префектуры город Кумамото). Тогда было заражено 5 свиней. Однако в 2007 году Японией было объявлено о полном уничтожении вируса.

Из-за вспышки болезни Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии приостановило экспорт свинины из Японии. По заявлению министерства, инфекция опасна лишь для свиней и кабанов. Угрозы для здоровья людей она не представляет.

На данный момент от болезни умерло еще 80 свиней. Оставшиеся 610 животных были убиты в рамках мер по борьбе с распространением холеры. По прогнозам, потребуется 3 месяца, чтобы полностью избавиться от болезни на территории Японии.