Анкара, 10 сентября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Турецкий генштаб распорядился привести в повышенную боеготовность подконтрольные Турции отряды вооруженной сирийской оппозиции на севере Сирии, сообщает 10 сентября газета Yeni Safak.

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Издание отмечает, что это распоряжение было вызвано обострением обстановки в провинции Идлиб.

По информации газеты, речь идет о почти 50 тысячах боевиков так называемой «Свободной сирийской армии», занимающих районы Африн, Аазаз, Джараблус, Эль-Баб при поддержке турецкой армии, численность которой в этом регионе доходит до 30 тыс. солдат и офицеров.

Сообщается, что вместе с этим турецкие военные удвоили количество бронетехники и артиллерии на границе с Сирией, а также усилили 12 своих наблюдательных пунктов по контролю за деэскалацией в зоне деэскалации «Идлиб».

Напомним, территория северо-западной сирийской провинции Идлиб находится под контролем различных незаконных вооруженных формирований, часть из которых контролируется Турцией, а часть финансируется монархиями Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, скопившиеся там боевики выдавлены в Идлиб из других регионов Сирии. Дамаск готовит военную операцию по ликвидации этого очага напряженности, так как боевики идлибской зоны не вступают в переговоры по мирному урегулированию и продолжают вооруженные провокации, прикрываясь статусом зоны деэскалации конфликта.