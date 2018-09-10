Кабул, 11 сентября, 2018, 00:19 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле во время демонстрации в память национального героя страны Ахмада Шаха Масуда, которая открывала Неделю мучеников, был организован теракт.

Jim Gordon После взрыва бомбы

Согласно заявлению министра внутренних дел Афганистан, погибло по меньшей мере 7 человек, еще 24 получили ранения.

Атака была организована террористом-смертником на мотоцикле, взорвавшем себя недалеко от колонны демонстрантов.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News от 9 сентября, теракт произошел в районе Таймани города Кабула, когда участники демонстрации на машинах и мотоциклах проезжали через его территорию.

Ранее этим же днем силам Управления национальной безопасности Афганистана удалось предотвратить атаку другого террориста-смертника на демонстрантов около посольства США.