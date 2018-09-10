Исламабад, 10 сентября, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Китая и Пакистана Ван И и Шах Мехмуд Куреши на встрече в Исламабаде обсудили существующие в регионе проблемы и пообещали работать сообща для содействия процессу национального примирения в Афганистане. Ван И также сказал, что обе страны будут стремиться создать новый тип международных отношений, который будет отвечать интересам всего человечества. Он также добавил, что Китай готов оказать все необходимое содействие Пакистану в его борьбе с терроризмом.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, министры иностранных дел также осудили экономические и торговые связи двух стран, в частности проект «Китайско-пакистанского экономического коридора».

Во время своего визита Ван И встретится с премьер-министром Пакистана, президентом страны и главнокомандующим армией.