Вашингтон, 10 сентября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в штат Миссисипи из-за приближения шторма «Флоренция», передаёт 10 сентября агентство Bloomberg.

Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

Как сообщается, глава Белого дома должен был выступить в поддержку сенатора-республиканца от Миссисипи Синди Хайд-Смит на ноябрьских выборах. В апреле Хайд-Смит заняла в сенате место Тэда Кокрана, покинувшего пост по состоянию здоровья, а теперь рассчитывает переизбраться в законодательный орган ещё на два года.

Напомним, ранее в Национальном ураганном центре США сообщили, что шторм «Флоренция», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвёртой категории ураганов. Специалисты ожидают, что шторм достигнет побережья США к пятнице, 14 сентября. На территории нескольких штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым ударом стихии.