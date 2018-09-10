Астана, 10 сентября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, который состоится во французском Гренболе, будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 10 сентября издание BNews со ссылкой на национальную Федерацию конькобежцев Казахстана.

Prosportkz.kz Денис Тен

В Федерации фигурного катания Франции (FFSG) отметили, что Денис Тен был очень популярен за доброту и открытость.

«Мы хотим посвятить соревнования памяти Дениса, чтобы уверить: его никогда не забудут во французском конькобежном сообществе», — отметили в FFSG.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры и спорта Казахстана планирует открыть академию фигурного катания имени Дениса Тена. В Алма-Ате также планируется организовать проведение ежегодного международного турнира памяти спортсмена.