Финал Гран-при по фигурному катанию посвятят памяти Дениса Тена
Астана, 10 сентября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, который состоится во французском Гренболе, будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 10 сентября издание BNews со ссылкой на национальную Федерацию конькобежцев Казахстана.
В Федерации фигурного катания Франции (FFSG) отметили, что Денис Тен был очень популярен за доброту и открытость.
«Мы хотим посвятить соревнования памяти Дениса, чтобы уверить: его никогда не забудут во французском конькобежном сообществе», — отметили в FFSG.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры и спорта Казахстана планирует открыть академию фигурного катания имени Дениса Тена. В Алма-Ате также планируется организовать проведение ежегодного международного турнира памяти спортсмена.