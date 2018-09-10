Москва, 10 сентября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Постоянное представительство России в ООН выступило с инициативой проведения специального заседания Совбеза ООН по итогам встречи Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани по вопросам урегулирования в Сирии, сообщил 10 сентября журналистам пресс-секретарь российского постпредства в международной организации Федор Стржижовский.

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По его словам, такое предложение было сделано исходя из интереса членов Совбеза к теме этого трехстороннего саммита и повышенного внимания к ситуации в провинции Идлиб.

«Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН с учетом интереса, проявленного некоторыми членами СБ к итогам саммита Россия — Иран — Турция», — сказал Федор Стржижовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в свете возможной военной операции сирийской армии против контролирующих Идлиб террористов на площадке СБ ООН США и их сателлиты призывают не допустить такого развития событий. Свою позицию они объясняют беспокойством за судьбу мирного населения Идлиба.

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