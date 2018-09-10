Вашингтон, 10 сентября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы ещё на один год, сообщила 10 сентября пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

В распространённом заявлении Дональда Трампа отмечается, что сохранение ограничительных мер в отношении Кубы «отвечает национальным интересам Соединённых Штатов».

Уточняется, что действие санкций продлено до 14 сентября 2019 года.

Напомним, торговое эмбарго в отношении Кубы было введено властями США в 1961 году после того, как в республике было объявлено о национализации американской собственности.

В 2014 году в отношениях Вашингтона и Гаваны началась оттепель. Прежний глава Белого дома Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро договорились о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Однако в 2017 году администрация Дональда Трампа объявила о пересмотре политики его предшественника в отношении Кубы.