Киев, 10 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Лидеры украинских парламентских фракций критикуют правительство Украины за неэффективное сотрудничество с Международным валютным фондом и согласие повысить цены на газ для населения в этом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В частности, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал правительство Украины «агрессивно защищать» украинского товаропроизводителя, как это делает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я давно предлагаю нашей власти отказаться от кредитов МВФ. Вместо этого — поддерживать собственного производителя, развивать промышленность, поощрять инвесторов приходить в Украину. В этом мы похожи с Лукашенко. Я, как и он, буду агрессивно защищать своих, не позволю ставить интересы зарубежных «партнеров» выше интересов украинцев… Нам не нужны кредиты ценой повышения цены на газ, продажи земли и леса, замораживания зарплат и пенсий и еще большего обнищания украинцев», — написал Ляшко 10 сентября на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что Киеву нельзя повышать цены на газ собственной добычи до уровня импортного, на чем настаивает МВФ.

«Наша страна потребляет примерно 30 млрд кубов газа, из которых 15 млрд куб. добывает сама, а 15 — это импортный газ. Правительство Яценюка подписало Меморандум с МВФ и обязалось стоимость газа собственной добычи приравнять к импортному газу. Этого нельзя было делать категорически. Нынешнее правительство придерживается такой же схемы», — сказал Бойко 8 сентября на канале «Интер».

По его словам, рост цен на газ для промышленности повысит цена на товары первой необходимости.

«Правительство уже в восемь раз повысило цену на стоимость газа. Я категорически не согласен с таким подходом, и с той позицией, которую сегодня заняла власть по отношению к собственному народу. Сегодня уже на 20% повысили стоимость газа для промышленности. Учитывая, что газ занимает важное место в себестоимости практических всех товаров первой необходимости. Значит, цены вырастут и на эти товары. Я категорически не согласен с таким подходом сегодняшнего режима. И считаю, что надо снизить в два раза коммунальные тарифы. Для этого к стоимости газа собственной добычи добавить стоимость газа импортного, и сделать единую цену. И уже, исходя из этого, рассчитывать тарифы», — призвал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина самостоятельно не может погасить внешние долги. По его словам, Киев вынужден выходить на внешние рынки и сотрудничать с МВФ, чтобы избежать дефолта.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты… Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и обеспечить рост реальных доходов», — считает Гройсман.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыла миссия МВФ. Международные кредиторы требуют, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

Ранее, 9 сентября, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что белорусское правительство отказалось от кредитной программы МВФ. По его словам, программа МВФ может обернуться «шоком для населения».