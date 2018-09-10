* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 сентября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в скором времени начнет в Сирии наступательную операцию, сообщает 10 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Операция, которую возглавят Сирийские демократические силы, начнется очень скоро», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.

Стоит отметить, что других подробностей о предстоящей операции пресс-служба не раскрывала, однако сообщения СМИ об авиаударах по сирийскому городу Хаджин назвали частью этой военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации арабских СМИ, курдские вооруженные формирования, поддерживаемые авиацией США, в очередной раз пытаются взять под свой контроль город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, контролируемый боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, военные контингенты США и их сателлитов действуют на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.