Курган, 10 сентября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В Курганской области 9 сентября прошло восемь выборов местного уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

На 39 выборных должностей претендовали 97 человек. 34 представляли ЛДПР, 39 — ЕР, а 24 были самовыдвиженцами.

Итог борьбы оказался в пользу «Единой России». Её представители взяли 33 выборных должности. в пяти случаях победили самовыдвиженцы, и лишь один раз победа досталась кандидату от ЛДПР.