Вашингтон, 10 сентября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Власти США приняли решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба государственного департамента США.

Ctac Здание Государственного департамента США

В заявлении сказано, что после тщательного анализа администрация США приняла решение о закрытии отделения генеральной делегации Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

При этом в госдепе отметили, что в минувшем году американская администрация разрешила отделению ООП проводить различные операции «в поддержку достижения прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами», и отделение не стали закрывать.

Но палестинцы, по мнению госдепартамента, не предприняли никаких шагов по продвижению вперед для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем. Более того, руководство ООП осудило мирный план США, который даже не был представлен, и отказалось взаимодействовать с американским правительством.

В связи с этим и с учетом озабоченности Конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне.