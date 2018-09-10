Челябинск, 10 сентября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Отходы из Челябинска с 11 сентября будут отвозить на три полигона. Все они временные, утверждает губернатор Борис Дубровский.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В качестве таких площадок избраны полигоны под Копейском, Полетаевым и Урефтой. В дальнейшем мусорные потоки перенаправят на полигон в Чишме. Но вот незадача — его ещё только предстоит построить, и к строительству пока даже не приступали.

Жители Челябинска закрытию свалки рады. Напомним, окончательно замок на неё повесят с 11 сентября. Но некоторые опасаются роста тарифа на вывоз мусора. Впрочем, Дубровский уже заверил в том, что до конца года плата точно не поднимется.