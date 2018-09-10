Актау, Казахстан, 10 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Правительство Казахстана лишило порт Актау международного статуса с целью его приватизации. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных актов Казахстана.

Portaktau.kz Порт «Актау»

АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» переименован в АО «НК «Актауский морской торговый порт». Кроме того, постановление правительства, утверждающее международный статус порта, признано утратившим силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал протокол о соглашении между США и Казахстаном, согласно которому Астана разрешает транзит американских спецгрузов через порт Актау в Каспийском море. В России решение Назарбаева вызвало критику в экспертной среде.