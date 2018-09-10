Ташкент, 10 сентября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Комитет женщин Узбекистана открыл горячую линию для женщин, которые подверглись насилию. Об этом 10 сентября на своей странице в Facebook заявила заместитель председателя правительства республики Танзила Нарбаева.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

По её мнению, в Узбекистане проблема насилия долгое время замалчивалась, а сегодня пришло время говорить об этом открыто. Нарбаева сослалась на данные ВОЗ, согласно которым 35% женщин в течение жизни подвергается насилию, и призвала звонить по телефону доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана разрабатывает проект закона «О профилактике бытового насилия». Нарбаева обещала, что документ защитит от якобы высокого уровня насилия детей и женщин.

Отметим, Узбекистан стремится стать членом совета ООН по правам человека. Для достижения поставленной цели Ташкенту нужно выполнить ряд условий. Так называемая профилактика бытового насилия является одним из таких условий. Эксперты отмечают, что реформы семейной политики на западный манер разрушительно влияют на семью, а «профилактика бытового насилия» становится инструментом вторжения в семью.