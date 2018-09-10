Москва, 11 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, Госдума отрывает осеннюю сессию, среди приоритетов — работа над пенсионной реформой и федеральный бюджет на 2019−2021 годы, сообщает ИА REGNUM. Сессия предстоит напряженная.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Пенсионная система

Ключевым вопросом сессии станет работа над пенсионной системой страны. В июле Госдума голосами «Единой России» приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин с нынешних 60 лет до 65 лет, а для женщин — с 55 лет до 63 лет. Инициатива вызвала широкий резонанс. Было объявлено, что комитет Госдумы по труду собирает поправки ко второму чтению до 24 сентября, кроме того, для доработки законопроекта была создана рабочая группа.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, установить более ранний срок выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50−57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Одновременно в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие отказ парламентариев от депутатских пенсионных надбавок.

«Все решения, которые имеют отношение лично к нам, к депутатам, мы примем. Для нас это самые простые решения», — заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Что касается решений, которые имеют отношение к нашим гражданам, то здесь мы будем скрупулезны, будем прорабатывать все эти вопросы и еще раз встречаться с правительством и экспертами», — подчеркнул он.

Федеральный бюджет

Одним из главных законопроектов, который Госдуме предстоит принять в осеннюю сессию, станет проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Ранее правительство уже озвучило скорректированные данные, на основе которых планируется рассчитать госсмету на предстоящую трехлетку. Так, по прогнозам Минфина, доходы в госказну в 2019 году составят 19,948 трлн рублей, или 18,8% от ВВП. Предполагается, что в 2020 году они вырастут до 20,195 трлн рублей, а в 2021 году — до 20,953 трлн рублей.

При этом предполагается, что расходы госсметы в 2019 году составят 18,049 трлн рублей, а в 2020 и 2021 годах — 19,004 трлн рублей и 20,016 трлн рублей соответственно. Таким образом, по планам правительства, федеральный бюджет останется «в плюсе» — профицит составит 1,898 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Между тем, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в проект бюджета должно быть заложено финансирование основных направлений, отмеченных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет, в частности, о повышении качества здравоохранения, образования и развитии инфраструктуры и промышленности, чтобы обеспечить рост экономики.

«Все это отражено в майском указе президента, и в бюджете все это должно быть отражено, найдены средства», — отметил Володин.

Для того чтобы предусмотреть необходимое финансирование, профильные комитеты Госдумы еще до внесения законопроекта в нижнюю палату парламента должны обсудить документ «в нулевом чтении» и определить, как можно обеспечить финансирование приоритетных направлений на должном уровне, подчеркнул спикер Госдумы.

Реализация послания президента

Кроме того, в планах Госдумы завершить законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию. Парламентарии выполнили эту работу уже на 66%, осталось немного — из 67 законов принято 44, при этом 18 законопроектов находятся на рассмотрении Государственной думы, и пять законопроектов депутаты ожидают от правительства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.