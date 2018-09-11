Сила и слабость партий: таблица голосования в региональные парламенты РФ
Москва, 11 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 года.
Субъект РФ/Наименование законодательного органа власти
Явка
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Другие
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2018
Башкирия
Государственное Собрание — Курултай
|52,84%
|49,08%
|76,06%
|58,31%
|11,70%
|18,80%
|3,72%
|9,96%
|2,81%
|5,47%
|«Патриоты России» — 3,95%; «Зеленые» — 1,98%
Бурятия
Народный Хурал
|43,72%
|37,76%
|43,34%
|41,01%
|19,37%
|25,62%
|6,11%
|12,02%
|9,03%
|9,49%
|«Коммунистическая партия социальной справедливости» — 4,79%; «Гражданская платформа» — 2,56%
Калмыкия
Народный Хурал
|48,2%
|51,4%
|51,34%
|68,58%
|11,41%
|13,21%
|2,6%
|3,43%
|4,55%
|8,43%
|«Патриоты России» — 2,03%; «Гражданская платформа» — 0,86%; «Родина» — 0,51%; «Зеленые» 0,76%
Якутия Государственное Собрание (Ил Тумэн)
|45,17%
|51,1%
|47,41%
|50,84%
|12,82%
|19,44%
|6,30%
|9,57%
|16,01%
|16,34%
|«Гражданская платформа» — 4,93%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,51%; «Народная партия «За женщин России» — 2,18%; «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,94%; «Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,90%; «Гражданская Позиция» — 0,40%; «Народная партия России» — 0,39%; «Родная Страна» — 0,26%; «Союз Горожан» — 0,20%; Социал-демократическая партия России» — 0,16%
Хакасия
Верховный Совет
|35,21%
|39,08%
|46,32%
|25,46%
|14,40%
|31,01%
|16,55%
|20,97%
|3,91%
|7,09%
|«Коммунисты России» — 8,01%; «Патриоты России» — 1,78%
Забайкальский край
Законодательное Собрание
|33,24%
|22,02%
|43,09%
|28,30%
|14,15%
|24,59%
|13,38%
|24,60%
|10,45%
|8,97%
|«Партия пенсионеров России» — 6,04%; «Патриоты России» — 3,38%
Архангельская область
Архангельское областное Собрание депутатов
|25,09%
|29,34%
|40,69%
|31,59%
|12,88%
|18,82%
|12,30%
|23,45%
|10,46%
|15,06%
|«Коммунисты России» — 4,03%, «Родина» — 3,72%.
Владимирская область
Законодательное Собрание
|28,5%
|32,96%
|44,33%
|29,57%
|13,54%
|23,66
|9,92%
|20,8%
|6,96%
|10,2%
|«Коммунистическая партия социальной справедливости» — 6,14%; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,38%; «Яблоко» — 1,42%
Ивановская область
Ивановская областная Дума
|31,18%
|32,9%
|55,77%
|34,14%
|14,57%
|26,92%
|6,99%
|16,33%
|4,39%
|8,22%
|«Коммунисты России» — 3,4%; «Родина» — 0,92%; «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,97%; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,45%
Иркутская область
Законодательное Собрание
|25,3%
|26,3%
|42,36%
|27,83%
|18,87%
|33,94%
|11,28%
|15,80%
|4,07%
|7,04%
|«Гражданская платформа» — 4,75%; КПСС — 4,84%
Кемеровская область
Совет народных депутатов
|64,03%
|66,39%
|86,21%
|64,40%
|2,58%
|10,03%
|3,93%
|10,10%
|1,86%
|7,84%
|«Патриоты России» — 5.48%
Ростовская область
Законодательное Собрание
|42,06%
|45,4%
|62,45%
|57%
|14,71%
|17,1%
|-
|9,8%
|7,97%
|7%
|«Коммунисты России» — 5%
Смоленская область
Смоленская областная Дума
|29,11%
|25%
|41,17%
|36,34%
|15,02%
|22,91%
|13,49%
|19,83%
|7,58%
|7,79%
|«Партия пенсионеров» — 9,29%
Ульяновская область
Законодательное Собрание
|34,35%
|40,3%
|57,62%
|33,96%
|14,08%
|36,24%
|7,24%
|13,51%
|3,03%
|3,98%
Ярославская область
Ярославская областная Дума
|31,30%
|29,28%
|42.25%
|38.43%
|11.07%
|24.03%
|5.12%
|12.97%
|9.67%
|10.26%
|«Коммунисты России» — 6.63%; «Патриоты России» — 2.26%; «Родина» — 1,20%
Ненецкий автономный округ
Собрание депутатов
|41,49% (2014 год)
|35,96%
|45,62%(2014 год)
|38,97%
|19,26% (2014 год)
|23,8%
|10,77% (2014 год)
|17,36%
|3,97% (2014 год)
|5,41%
|«Родина» — 5,54%, «Коммунисты России — 5,29%