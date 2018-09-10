Санкт-Петербург, 10 сентября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Перенос срока сдачи атомного ледокола «Арктика» не планируется. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода в Петербурге, предприятие следует утвержденному плану, согласно которому осенью 2019 года ледокол будет направлен на ходовые испытания.

Bz.ru Строительство ледокола «Арктика»

Сегодня, 10 сентября, издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщило, что строительство атомного ледокола ЛК-60 «Арктика» будет сдано в конце 2019 года, а на ледовые испытания отправится только в апреле 2020 года.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заказу ФГУП «Росатомфлот» осуществляет строительство трех самых мощных атомных российских ледоколов проекта 22 220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Последние установленные сроки сдачи судов: май 2019 года, ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно.

«Проект 22 220 — новый, включает в себя целый ряд решений, которых не было в старых ледоколах типа «50 лет Победы». Естественно, трудности при его реализации были ожидаемы», — сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Как ранее в интервью ИА REGNUM рассказал гендиректор предприятия Алексей Кадилов, перенос сроков произошел по нескольким причинам: внесение изменений в первоначальный проект, кадровые вопросы, а также задержка сроков производства турбины на Кировском заводе.

Согласно первичному плану, испытания паротурбинной установки должны были пройти на Харьковском турбинном заводе. Однако после осложнения отношений с Украиной в 2014 году, Кировскому заводу пришлось конструировать свой испытательный стенд. Установка была доставлена на Балтзавод в апреле 2018 года — с задержкой минимум на полгода.

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Первый ледокол — на то и первый, чтобы «набить на нем шишки», считают на предприятии:

«Сроки строительства «Сибири», «Урала» и возможных дополнительных двух ледоколов этой серии будут сокращены», — добавили в пресс-службе завода.

В это же время, ожидая сдачи новых судов, госкорпорация Росатом планирует изучить возможность продления срока эксплуатации действующих атомоходов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» до 36 лет. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок в конце июля 2018 года.

Суда проекта 22 220 мощностью в 60 МВт превзойдут все существующие в мире атомные ледоколы и заменят собой три российских одноименных атомохода, срок эксплуатации которых подошел к концу. Как сообщают источники, «Росатомфлот» планирует увеличить количество ледоколов проекта с трех до пяти, однако пока официальное решение не принято.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22 220: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, экипаж — 75 человек. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.