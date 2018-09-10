Ереван, 10 сентября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В бывшей Республиканской партии Армении (РПА), которая лишилась власти во время массовых уличных протестов в апреле-мае 2018 года, не верят утверждениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в армяно-российских отношениях нет никаких проблем и что они просто блестящие. Об этом заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян в беседе с журналистами.

Photolure Армен Ашотян

Он также подчеркнул, что поверил бы утверждениям Пашиняна, если бы премьер так часто об этом не говорил.

«Очень часто в последнее время говорит [Пашинян] о том, что в армяно-российских отношениях нет проблем, словно это психологическая самооборонительная реакция. Попрошу так часто об этом не говорить, потому что невольно вспоминаю слова другого, более известного и успешного премьера Маргарет Тетчэр о том, что если вам приходится напоминать людям, что вы являетесь леди, то это точно не так. В этом контексте, думаю, нужно понять, где заканчиваются пропагандистские трюки и где начинаются настоящие армяно-российские отношения», — сказал Ашотян.

Он отметил, что правительство должно быть последовательно в своих заявлениях. Например, не ясно, обсуждал ли Пашинян с Путиным события в армянской деревне Паник, которые Пашинян расценил как провокацию по отношению к суверенитету Армении. По словам заместителя председателя РПА, с одной стороны, Пашинян заявляет, что внутриполитические вопросы не касаются России, с другой стороны, обсуждает с Путиным внутриполитические вопросы Армении.

«Я буду только рад и удовлетворен, если за политическими заявлениями будут реальные дела и факты. Мы очень часто слышим формулировки, после которых очень быстро слышим отказ от этих формулировок. И чтобы эта озабоченность окончательно рассеялась, недостаточно дать интервью «Коммерсанту». При помощи интервью внешняя политика не становится эффективнее, она становится эффективнее действиями», — заявил Ашотян.