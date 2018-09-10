Кострома, 10 сентября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Костромской области назначен новый заместитель главы региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев.

Adm44.ru Резиденция губернатора Костромской области

Обязанности предыдущего заместителя — Алексея Смирнова — распределили на двух замов главы региона:

лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев ;

; за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.

ИА REGNUM напоминает, что бывший заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов прошел конкурсный отбор и стал главой администрации города Костромы. Депутаты областной думы единогласно поддержали его кандидатуру.

Как передает K1news.ru, новый глава города обещает: